L’attacco al consolato Usa di Firenze e le nuove ombre filo-Hamas
All'inizio del 2024, a Firenze, si è verificato un attacco dimostrativo al consolato degli Stati Uniti, ora al centro di un’indagine più ampia condotta dalla procura di Genova. Le indagini si concentrano su presunti finanziamenti ad Hamas e sulle possibile connessioni tra l’attentato e le attività di supporto a organizzazioni considerate terroristiche. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rapporti tra i diversi attori coinvolti.
Un attentato dimostrativo avvenuto a Firenze all’inizio del 2024 torna oggi al centro dell’attenzione investigativa, alla luce di una più ampia inchiesta della procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. A ricostruire il collegamento è Repubblica in un articolo firmato da Lirio Abbate. Nella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio 2024 Dani Hakam Taleb Moh’d, cittadino italiano di origine palestinese, lanciò due bottiglie incendiarie contro il consolato degli Stati Uniti a Firenze. Gli ordigni esplosero sull’asfalto senza provocare feriti né danni all’edificio. Rivendicata su Telegram con un video e messaggi di ispirazione islamista, l’azione del 23enne fece scattare l’allerta antiterrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
