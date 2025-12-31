L’attacco al consolato Usa di Firenze e le nuove ombre filo-Hamas

All'inizio del 2024, a Firenze, si è verificato un attacco dimostrativo al consolato degli Stati Uniti, ora al centro di un’indagine più ampia condotta dalla procura di Genova. Le indagini si concentrano su presunti finanziamenti ad Hamas e sulle possibile connessioni tra l’attentato e le attività di supporto a organizzazioni considerate terroristiche. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rapporti tra i diversi attori coinvolti.

