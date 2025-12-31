L’attaccante Andolfi si prepara a debuttare con la maglia del Siena, dopo un breve periodo di allenamenti con la nuova squadra. La trasferta di Trestina rappresenta un momento importante per il club, che mira a consolidare la propria posizione in campionato. Con l’obiettivo di portare in alto il Siena, Andolfi si presenta pronto a dare il massimo in questa sfida cruciale.

Giusto qualche allenamento con i nuovi compagni e subito la maglia titolare. In una partita delicata, la trasferta di Trestina, crocevia del campionato del Siena. I tre punti sono arrivati e lui, Tommaso Andolfi (nella foto), non si è tirato indietro, pronto a dar battaglia, là davanti. Il suo compito, regalare alla Robur quei gol che sono mancati nel girone di andata e che magari devono arrivare, per il bene della causa bianconera. in quello di ritorno con l’obiettivo di raggiungere la zona play-off. Non ha avuto neanche il tempo di ambientarsi che è sceso in campo: come è stato il primo impatto? "Il mister, da subito, mi ha spiegato il suo modo di giocare e io ho cercato di mettere in pratica gli insegnamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'attaccante Andolfi prende la mira: "L'obiettivo? Portare in alto il Siena"

