Latitante da un mese | trovato su una barca di Borgo Marinari

Dopo un mese di assenza, è stato rintracciato su una barca a Borgo Marinari un uomo ricercato dal 2 dicembre, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’individuazione rappresenta il risultato delle attività investigative delle forze dell’ordine, che avevano intensificato i controlli per rintracciare il soggetto scomparso dai radar.

Era ricercato dal 2 dicembre scorso ma era scomparso dai radar delle forze dell'ordine. I carabinieri lo cercavano per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Grazie all'attività di indagine, composta da pedinamenti, e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Latitante da un mese: trovato su una barca di Borgo Marinari Leggi anche: Latitante per spaccio scovato su una barca: blitz dei Carabinieri al Borgo Marinari Leggi anche: Regionali, Fico compare in foto su una barca: raffica di attacchi da FdI Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Latitante da un mese: trovato su una barca di Borgo Marinari - I carabinieri lo cercavano per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a ... napolitoday.it Latitante dopo condanna per omicidio, fu trovato in un B&B a Torre Lapillo: arrestato presunto favoreggiatore di Carmine Mazzotta - Arrestato dai carabinieri Angelo Buccarella, l'uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta, catturato lo scorso aprile in un B&b nel Salento. lagazzettadelmezzogiorno.it Un altro latitante italiano in manette a Tenerife: è il terzo in meno di un mese Era la fine di novembre quando commentavamo la notizia dell’arresto di due latitanti italiani a Tenerife, uno dei quali legato alla criminalità organizzata. A distanza di poche settimane - facebook.com facebook Latitante arrestato dopo 3 anni in fuga: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pen x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.