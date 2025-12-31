Latitante a 23 anni aveva reso cieco un suo coetaneo durante una rissa in centro città

A 23 anni, durante una rissa in centro città, ha aggredito un coetaneo causandogli gravi lesioni all'occhio, che lo hanno reso cieco. L'episodio si è verificato tra il 30 e il 31 dicembre a Brescia. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e la gravità delle aggressioni che possono portare a danni irreparabili.

Brescia, 30 dicembre 31 dicembre – Durante un parapiglia aveva aggredito un coetaneo con una tale brutalità da avergli lesionato un occhio e averlo reso cieco. Un episodio per cui e ra stato condannato a una anno e mezzo di reclusione, ma l’autore della violenza sembrava sparito. Fino a qualche giorno fa, quando la polizia di Stato è riuscita a rintracciarlo e arrestarlo. Si parla di un ventitrenne marocchino. Il giovane, che era domiciliato a Brescia ed era già destinatario di un Dacur, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, più volte era stato denunciato per evasione e per danneggiamento aggravato del braccialetto elettronico che era costretto a indossare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

