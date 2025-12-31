Latina voleva vendere botti illegali vicino alla chiesa | fermato dalla Finanza

A Latina, una persona è stata fermata dalla Guardia di Finanza mentre allestiva un punto vendita di fuochi d’artificio illegale vicino alla chiesa di Santa Maria Goretti. L’operazione rientra in verifiche di routine sul territorio e ha portato al sequestro di articoli pirotecnici privi di autorizzazione e sicurezza. L’individuo, di origine bangladese, stava preparando la vendita non autorizzata di prodotti esplodenti, in violazione delle normative vigenti.

Latina, 31 dicembre 2025 – Stava allestendo un "punto vendita" di fuochi d'artificio nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti, a Latina, una persona originaria del Bangladesh, quando è stata notata dai finanzieri del Gruppo di Latina, nell'ambito di perlustrazioni e appostamenti sul territorio, Il un "gazebo" era destinato alla vendita al pubblico di prodotti e giochi pirotecnici senza autorizzazione e privi dei requisiti di sicurezza. Tra i vari articoli, oltre a razzi, batterie e bengala, fontane denominate "Galleria degli Uffizi" e anche petardi artigianali, tra i quali alcuni, ad elevata carica esplosiva, denominati "Cobra" e "De Bruyne".

