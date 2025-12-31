L’assurda storia del Valzer delle Candele il canto popolare scozzese che divenne l’inno del Capodanno

Il Valzer delle Candele, noto anche come Auld Lang Syne, è un canto popolare scozzese che è diventato simbolo delle celebrazioni di Capodanno. Sebbene il titolo originale possa risultare poco familiare, la sua versione italiana, associata a scene memorabili come il finale di Harry, ti presento Sally, rende più immediata la sua importanza e diffusione. Questa storia ci permette di scoprire come una melodia possa attraversare culture e tempi, assumendo un significato universale.

Se vi dicessimo il titolo originale della canzone, Auld Lang Syne, potreste non capire molto. Ma basta dare il titolo della versione italiana, Il valzer delle candele, ricordandovi il meraviglioso finale di Harry, ti presento Sally e tutto vi è più chiaro. Si tratta della canzone del Capodanno più famosa al mondo. E ha origini antichissime. Auld Lang Syne, dunque, è una melodia che si canta, allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, nei paesi anglosassoni. Ma cosa significa realmente? Questa vecchia canzone scozzese, attribuita al poeta Robert Burns, parla di amicizia, ricordi e del valore delle esperienze condivise.

