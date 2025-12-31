L' assedio del villaggio ucraino Huliaipole e la storia dell' eroe Nestor Makhno
Dal 27 dicembre, il villaggio di Huliaipole, nell’oblast’ di Zaporizhia, ha subito pesanti perdite e distruzioni, segnando un episodio significativo nel conflitto in Ucraina. Mentre a Pokrovsk si registra una resistenza continua, la caduta di Huliaipole rappresenta un evento importante nel contesto della guerra, inserendosi nella storia di figure come Nestor Makhno, simbolo di lotta e resistenza nel passato ucraino.
Mentre a Pokrovsk continua una incredibile resistenza, dal 27 dicembre le cronache dal fronte dell’oblast’ di Zaporizhia dicono della caduta, intera o a metà, di Huliaipole, il villaggio di frontiera che contava 12 mila abitanti prima dell’invasione. A nemmeno cento km dal capoluogo, Huliaipole da quattro anni si trova sotto il fuoco russo. Lunedì il portavoce del Comando meridionale ucraino ha detto che non esiste più una linea del fronte, che l’intero spazio non è che un ininterrotto campo di battaglia. Gruppi di combattenti si fronteggiano dalle rovine di edifici dirimpettai, fino al corpo a corpo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Guerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa - Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. tg24.sky.it
Ucraina, forze Russia avanzano su tre direttrici: Pokrovsk, Huliaipole e Siversk - Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. adnkronos.com
