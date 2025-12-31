L' assedio del villaggio ucraino Huliaipole e la storia dell' eroe Nestor Makhno

Dal 27 dicembre, il villaggio di Huliaipole, nell’oblast’ di Zaporizhia, ha subito pesanti perdite e distruzioni, segnando un episodio significativo nel conflitto in Ucraina. Mentre a Pokrovsk si registra una resistenza continua, la caduta di Huliaipole rappresenta un evento importante nel contesto della guerra, inserendosi nella storia di figure come Nestor Makhno, simbolo di lotta e resistenza nel passato ucraino.

Guerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa - Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. tg24.sky.it

Ucraina, forze Russia avanzano su tre direttrici: Pokrovsk, Huliaipole e Siversk - Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. adnkronos.com

