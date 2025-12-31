Laser show e brindisi collettivi nei paesi

In molte località italiane, il capodanno si celebra con spettacoli di laser show e brindisi collettivi. A Castel San Pietro Terme e Medicina, la notte si anima con musica, luci e iniziative pubbliche, offrendo alla comunità un'occasione di ritrovo e festa. Eventi pensati per tutte le età rendono questa serata un momento di convivialità e tradizione, per salutare l’anno passato e accogliere il 2026 con serenità.

Musica, luci e brindisi per salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto al 2026. A Castel San Pietro Terme e Medicina il Capodanno si annuncia come una lunga notte di festa, tra teatro, piazze illuminate e appuntamenti pensati per tutta la comunità. A Castello l’attesa per la notte di San Silvestro inizia dal teatro comunale Cassero, dove alle 21.30 va in scena lo spettacolo di Capodanno ‘Ride bene chi ride l’ultimo’, già tutto esaurito. Sul palco saliranno Marco Dondarini e Davide Dalfiume, affiancati dall’ospite Willer Collura, comico reggiano vincitore nel 2019 de ‘La sai l’ultima?’. Dalle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laser show e brindisi collettivi nei paesi Leggi anche: Fontane danzanti e Laser Show nel cuore di Latina Leggi anche: Natale 2025 al Porto Antico: giochi sul ghiaccio, concerti e Christmas Laser Show La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Laser show e brindisi collettivi nei paesi; Capodanno 2026 a Verona e provincia: tra concerti, cenoni e feste, c’è un evento per ogni gusto; Capodanno in piazza Varchi | musica e brindisi Il programma. Il Capodanno ad Arenzano con musica, dj set e laser show - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.