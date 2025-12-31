Kevin Costner interpreta Bill Clinton nella nuova serie TV

Addio cappello da cowboy e speroni. Pianure sterminate e sole. Benvenuto cielo grigio di Washington, giacca, cravatta e. Studio Ovale. Kevin Costner sta per cambiare decisamente vita. E scenario. Ma solo per esigenze di copione, naturalmente. L’attore e regista, infatti, dovrebbe vestire i panni dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, in una nuova serie tv che vuole raccontare una delle crisi più gravi che si sono verificate nel mondo nella seconda metà del Novecento. Kevin Costner interpreta Bil Clinton in una serie tv prodotta da Leonardo DiCaprio e dall’Onu. Secondo quanto riporta Variety, Kevin Costner è in trattative molto avanzate per diventare Clinton in United. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lasciato il cappello da cowboy, Kevin Costner entrerà nello Studio Ovale nei panni di Bill Clinton: la nuova serie tv "United" ha lo zampino di Leonardo Di Caprio

Leggi anche: Kevin Costner nei panni di Bill Clinton in United la serie di DiCaprio

Leggi anche: United, Kevin Costner interpreta Bill Clinton nella nuova serie TV

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kevin Costner nei panni di Bill Clinton: la storia di United.

Questi sono i segnali che ha lasciato Babbo Natale: il suo cappello e la felpa, adagiati sul sedile di una Ford. Evidentemente ha scelto proprio una Ford per consegnare i regali e l’ha lasciata da Serafini Automotive per un controllo. Ci vediamo al suo rientro - facebook.com facebook