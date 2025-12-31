Lasciato il cappello da cowboy Kevin Costner entrerà nello Studio Ovale nei panni di Bill Clinton | la nuova serie tv United ha lo zampino di Leonardo Di Caprio
Kevin Costner interpreta Bill Clinton nella nuova serie TV
Addio cappello da cowboy e speroni. Pianure sterminate e sole. Benvenuto cielo grigio di Washington, giacca, cravatta e. Studio Ovale. Kevin Costner sta per cambiare decisamente vita. E scenario. Ma solo per esigenze di copione, naturalmente. L’attore e regista, infatti, dovrebbe vestire i panni dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, in una nuova serie tv che vuole raccontare una delle crisi più gravi che si sono verificate nel mondo nella seconda metà del Novecento. Kevin Costner interpreta Bil Clinton in una serie tv prodotta da Leonardo DiCaprio e dall’Onu. Secondo quanto riporta Variety, Kevin Costner è in trattative molto avanzate per diventare Clinton in United. 🔗 Leggi su Amica.it
Kevin Costner nei panni di Bill Clinton: la storia di United.
