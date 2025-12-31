Lascia il cane nel Suv e va a sciare | salvato dai carabinieri

Durante una giornata sugli impianti sciistici, un cane è stato lasciato nel SUV dal proprietario che si trovava sulle piste. Dopo due ore di attesa, i carabinieri sono intervenuti per soccorrere l’animale, rimasto rinchiuso nell’auto. L’intervento ha permesso di mettere in salvo l’animale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di attenzione verso gli animali domestici in situazioni di emergenza.

Due ore rinchiuso nell'abitacolo di un'auto parcheggiata in quota, mentre il proprietario si godeva le piste da sci. È la disavventura capitata a un cane meticcio di taglia media, salvato dai Carabinieri della Stazione di Avelengo durante un servizio di perlustrazione nel comprensorio di Merano.

