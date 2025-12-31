Lascia il cane in macchina per due ore e se ne va a sciare

Lasciare un animale in auto per un periodo prolungato può comportare rischi per la sua salute. Recentemente, i carabinieri di Avelengo hanno sequestrato un veicolo in cui un cane era stato lasciato per oltre due ore mentre il proprietario si trovava a sciare. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme di tutela degli animali, evitando di lasciarli in auto in condizioni potenzialmente pericolose.

Va a sciare e lascia il suo cane in macchina per ore, i carabinieri sentono i lamenti e salvano l'animale: un uomo è stato denunciato - Va a sciare e lascia il suo cane in macchina per ore, i carabinieri sentono i suoi lamenti e lo salvano: proprietario rintracciato e denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. ildolomiti.it

