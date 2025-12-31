Lascia il cane in macchina per due ore e se ne va a sciare
Lasciare un animale in auto per un periodo prolungato può comportare rischi per la sua salute. Recentemente, i carabinieri di Avelengo hanno sequestrato un veicolo in cui un cane era stato lasciato per oltre due ore mentre il proprietario si trovava a sciare. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le norme di tutela degli animali, evitando di lasciarli in auto in condizioni potenzialmente pericolose.
Lui era sulle piste da sci a spassarsela e il suo cane chiuso all’interno del Suv parcheggiato. E nemmeno per pochi minuti, ma per oltre due ore, come informano i carabinieri di Avelengo. È quanto successo nei giorni scorsi nell’impianto di Merano2000.La scoperta è stata fatta dai militari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Lascia il cane nel Suv e va a sciare: salvato dai carabinieri
Leggi anche: È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7. Enrico Mentana lo ricorda così: “Se ne va un dirigente sobrio e attento, ma se ne va anche un amico, vero”
Incidente a Natale: cane sulla fondovalle Sangro, auto finisce fuori strada; “L’ho liberata all’ultimo dal morso dei rottweiler”: parla il finanziere eroe che ha salvato la bambina dall’assalto dei cani; Anagni, Petalo ucciso da un’auto pirata. Il padrone sotto choc: «Sfrecciava a tutta velocità, dovrebbe vergognarsi»; Agrigento, incidente alla rotatoria di Porta Aurea: scontro fra due auto.
Va a sciare e lascia il cane chiuso in macchina, i carabinieri sentono i lamenti e lo trovano dopo due ore: proprietario nei guai - Protagonista della vicenda un meticcio di taglia media, salvato dai carabinieri della stazione di ... msn.com
Va a sciare e lascia il suo cane in macchina per ore, i carabinieri sentono i lamenti e salvano l'animale: un uomo è stato denunciato - Va a sciare e lascia il suo cane in macchina per ore, i carabinieri sentono i suoi lamenti e lo salvano: proprietario rintracciato e denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. ildolomiti.it
Porta il gioco ma non lo lascia, ti guarda e scappa via: per il cane non è solo un passatempo, è un linguaggio tutto suo. E capire quel gesto può rivelare molto più di quanto immagini. - facebook.com facebook
Lascia il cane a un vicino e sparisce: si cerca un 54enne a Malegno x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.