Lascia il cane in macchina per due ore e se ne va a sciare

Da trentotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lasciare un cane in auto per un periodo prolungato può comportare rischi per la sua sicurezza e benessere. Recentemente, i carabinieri di Avelengo hanno intercettato un caso in cui un animale è rimasto chiuso in un veicolo per oltre due ore, mentre il proprietario si trovava a sciare. Questa situazione evidenzia l’importanza di rispettare le regole e prendersi cura adeguatamente degli animali durante le attività all’aperto.

Lui era sulle piste da sci a spassarsela e il suo cane chiuso all’interno del Suv parcheggiato. E nemmeno per pochi minuti, ma per oltre due ore, come informano i carabinieri di Avelengo. È quanto successo nei giorni scorsi nell’impianto di Merano2000.La scoperta è stata fatta dai militari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

