L’arrivo di Nathan Ake potrebbe sigillare l’uscita dal West Ham per Max Kilman

L’arrivo di Nathan Ake potrebbe segnare la fine dell’avventura di Max Kilman al West Ham. Nei recenti aggiornamenti si parla di un possibile trasferimento del difensore, che sembra essere vicino a una partenza durante la sessione di mercato di gennaio. Contestualmente, il West Ham sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante, cercando di rafforzare la rosa per il resto della stagione.

Breaking: Il West Ham firmerà un attaccante a gennaio. (Foto di Mike HewittGetty Images) Max Kilman è stato collegato al trasferimento dal West Ham United nelle ultime settimane. Il 28enne ha lottato per avere opportunità regolari nel club londinese e cercherà di giocare più spesso in questa fase della sua carriera. Lasciare il club sarebbe l’ideale per lui e potrebbe aiutarlo a rimettere in carreggiata la sua carriera. Il West Ham è entusiasta di Nathan Ake. Secondo ExWHUEmployee, il West Ham United sta ora cercando di ingaggiare il difensore del Manchester City, Nathan Aké. Il versatile nazionale olandese ha lottato per avere opportunità regolari al Manchester City e deve lasciarle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Nathan Ake ‘chiama’ Inter e Juve: vuole la Serie A a gennaio

Leggi anche: West Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronosticoWest Ham–NewcastleWest Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aké eclissato, Flick lo vuole al Barcellona: lui apre, ma il City chiede almeno 25 milioni - Il Manchester City sarebbe disposto a cedere Nathan Aké a gennaio, ma la valutazione del club superiore ai 21 milioni di sterline (24 milioni di. tuttomercatoweb.com