L’Arezzo tratta per il centrocampo De Boer e Majer nella lista di Cutolo

L’Arezzo si prepara alla ripresa del campionato, con attenzione rivolta al centrocampo. De Boer e Majer sono inseriti nella lista di Cutolo, che valuta le scelte da fare in vista delle prossime partite. La squadra prosegue gli allenamenti quotidiani, concentrandosi sulla preparazione e mantenendo un ritmo costante anche durante il periodo di festa. Il focus è sulla continuità e sull’organizzazione per arrivare al meglio alla sfida in programma.

L’Arezzo vivrà il Capodanno come un giorno qualsiasi: il campionato, infatti, incombe, e la squadra si allenerà con sedute quotidiane fino alla rifinitura di venerdì. Questa mattina, al centro sportivo di Rigutino, l’ultimo allenamento a porte aperte, poi domani e venerdì due sedute a porte chiuse per gli ultimi accorgimenti tattici. Ieri, la squadra aveva sostenuto una doppia seduta: forza e lavoro tattico al mattino, esercitazioni tecniche e partita a tema nel pomeriggio. Per la sfida al Forlì di sabato 3 gennaio, Bucchi ritroverà Chierico e Tavernelli. Il primo ha saltato le ultime due gare di campionato contro Pineto e Sassari, mentre l’esterno non era stato convocato in Sardegna per un problema muscolare, per fortuna di poco conto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arezzo tratta per il centrocampo. De Boer e Majer nella lista di Cutolo Leggi anche: Un attaccante esterno per l’Arezzo. Cutolo mette a segno il colpo Arena Leggi anche: Sabatini e la proposta per il centrocampo bianconero: «Sarebbe molto interessante vederlo nella Juventus di Spalletti». Ecco di chi si tratta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In lista, prenderà il posto di Dell'Aquila. Alessandro Arena, attaccante, è di proprietà del Pisa ma in questa stagione ha giocato in B con la Carrarese. Si tratta di una delle prime mosse di mercato dell'Arezzo, in attesa dell'apertura della finestra invernale il pros - facebook.com facebook Code a tratti in #A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione #Roma, permane per traffico intenso #viabiliTOS x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.