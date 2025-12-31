L’appello di Mattarella ai giovani | Vi descrivono come diffidenti e arrabbiati non rassegnatevi Siate esigenti
Il presidente Mattarella rivolge un appello ai giovani, invitandoli a non lasciarsi definire da giudizi superficiali. Ricorda che, nonostante siano spesso descritti come diffidenti e arrabbiati, hanno il diritto di essere esigenti e di cercare un futuro migliore. È un invito a mantenere alta la propria voce e a non arrendersi di fronte alle sfide, promuovendo un atteggiamento di impegno e responsabilità.
“Desidero rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno – che vi giudica senza conoscervi davvero – vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna. Auguri! Buon 2026!”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il consueto messaggio di fine anno. Un messaggio ai giovani ai quali ha ricordato anche che “nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”. L'articolo L’appello di Mattarella ai giovani: “Vi descrivono come diffidenti e arrabbiati, non rassegnatevi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
