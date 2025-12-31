L’appello di Mattarella ai giovani | Vi descrivono come diffidenti e arrabbiati non rassegnatevi Siate esigenti

Il presidente Mattarella rivolge un appello ai giovani, invitandoli a non lasciarsi definire da giudizi superficiali. Ricorda che, nonostante siano spesso descritti come diffidenti e arrabbiati, hanno il diritto di essere esigenti e di cercare un futuro migliore. È un invito a mantenere alta la propria voce e a non arrendersi di fronte alle sfide, promuovendo un atteggiamento di impegno e responsabilità.

Tutti responsabili per l'Italia. Sergio Mattarella ai giovani: "Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi" - Il presidente sfoglia l'album della storia della Repubblica che nel 2026 compie 80 anni, si rivolge agli italiani per dire che "siamo chiamati a ... huffingtonpost.it

