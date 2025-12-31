L' appello dei medici | Ancora troppi feriti dai botti | non sparare

L’appello dei medici invita a riflettere sull’uso dei fuochi d’artificio durante le festività. Lo scorso Capodanno, in Italia, sono stati numerosi gli incidenti legati ai botti, con 309 persone ferite e 69 ricoverate. È importante sensibilizzare sull’adozione di comportamenti responsabili, per tutelare la sicurezza di tutti e ridurre i rischi associati ai petardi.

Lo scorso Capodanno gli incidenti legati ai botti e ai prodotti pirotecnici ha fatto registrare in Italia 309 persone colpite e 69 ricoverate, quest'anno la speranza è che ci sia una inversione del bollettino post San Silvestro. In prima linea a Capodanno ci sono i medici di pronto soccorso.

