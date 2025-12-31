L' appello a Schifani | Aumentare in Sicilia le patologie curabili con farmaco derivato da cannabis

Il comitato Esistono i diritti ha rivolto un appello al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, chiedendo di ampliare l’elenco delle patologie trattabili con farmaci derivati dalla cannabis. L’obiettivo è rendere più accessibili le cure per un maggior numero di pazienti, migliorando la qualità di vita e garantendo un’adeguata risposta terapeutica a chi ne ha bisogno.

“Aggiungere altre patologie a quelle per le quali è già consentita in Sicilia la cura con il farmaco derivato dalla cannabis”, è una delle richieste del comitato Esistono i diritti al presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Al governatore è indirizzata una lettera con cui il comitato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Ha ucciso la moglie per 250 euro, i giudici: "Patologie psichiatriche curabili in carcere" Leggi anche: Ferrari F50 e le altre: le auto con motore derivato dalla F1 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'appello a Schifani: Aumentare in Sicilia le patologie curabili con farmaco derivato da cannabis; Finanziaria Sicilia. Mannino, Cgil: “La peggiore possibile”. Aumentare le patologie curabili con la cannabis, l’appello del Comitato “Esistono i diritti” a Schifani - Per il comitato “altri temi nodali riguardano l’ampliamento delle patologie soggette a rimborso, la questione essenziale relativa alla formazione dei medici e quella inerente al soddisfacimento del ... ilsicilia.it

Aumentare le patologie curabili con la cannabis, appello a Schifani - Aggiungere altre patologie a quelle per le quali è già consentita in Sicilia la cura con il farmaco derivato dalla cannabis è una delle richieste del comitato Esistono i dir ... msn.com

Schifani: "La Sicilia continua a crescere" - Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi nella sala 'Maria Mattarella' di Palazzo d'Orleans, i giornalisti delle principali testate siciliane, di quotidiani, television ... adnkronos.com

Aumentare le patologie curabili con la cannabis, appello a Schifani. Comitato "Esistono i diritti" chiede incontro a governatore #ANSA x.com

Forte del sondaggio che lo vede in testa, il leader di "Controcorrente" risponde su "programma rivoluzionario alternativo a Schifani", De Luca e Pd. Con un appello a Schlein - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.