L’Antitrust fa una multa da 70 milioni a 16 fonderie per un cartello sui prezzi durato vent’anni
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con una multa di 70 milioni di euro 16 fonderie italiane e l’associazione di categoria Assofond. L’indagine ha rivelato un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore della vendita di getti di ghisa, durata circa vent’anni, dal 2004 al 2024. Questa decisione evidenzia l’importanza di un mercato trasparente e competitivo nel settore metallurgico italiano.
Vent’anni di cartello tra le fonderie italiane grazie all’associazione di categoria. Lo ha accertato l’ Antitrust che ha chiuso l’istruttoria nei confronti di 16 tra le principali fonderie di ghisa italiane e l’associazione di categoria Assofond, accertando un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 Tfue nel mercato italiano della vendita dei getti di ghisa, attuata almeno dal 5 febbraio 2004 fino al 30 giugno 2024. Per questo motivo – si legge in una nota – l’Antitrust, a fronte di sanzioni massime applicabili di circa 600 milioni di euro, stante la gravità della condotta, ha irrogato sanzioni per complessivi 70 milioni tenuto conto della significativa crisi del settore interessato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
