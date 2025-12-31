L’Antitrust fa una multa da 70 milioni a 16 fonderie per un cartello sui prezzi durato vent’anni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con una multa di 70 milioni di euro 16 fonderie italiane e l’associazione di categoria Assofond. L’indagine ha rivelato un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore della vendita di getti di ghisa, durata circa vent’anni, dal 2004 al 2024. Questa decisione evidenzia l’importanza di un mercato trasparente e competitivo nel settore metallurgico italiano.

