L’Anno che Verrà tutti gli ospiti del Capodanno su Rai 1

L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, è il tradizionale appuntamento di Rai 1 per il capodanno. La trasmissione accompagna gli spettatori nel passaggio al nuovo anno con un filo di continuità e sobrietà, offrendo musica, interviste e momenti di condivisione. Un’occasione per salutare il 2025 e iniziare il nuovo anno con calma e riflessione, in compagnia della rete pubblica.

Rai 1 saluta il 2025 e dà il benvenuto al 2026 con L'Anno che Verrà. Anche quest'anno la Rai sceglie come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche.

