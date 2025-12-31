L’Anno che Verrà tutti gli ospiti del Capodanno su Rai 1

L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, è il tradizionale appuntamento di Rai 1 per il capodanno. La trasmissione accompagna gli spettatori nel passaggio al nuovo anno con un filo di continuità e sobrietà, offrendo musica, interviste e momenti di condivisione. Un’occasione per salutare il 2025 e iniziare il nuovo anno con calma e riflessione, in compagnia della rete pubblica.

Con L'Anno che Verrà e la conduzione affidata a Marco Liorni, Rai 1 saluta il 2025 e dà il benvenuto al nuovo anno. Anche quest'anno la Rai sceglie come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. Presentata la nuova edizione de "L'Anno che Verrà", in onda il 31 dicembre su Rai 1 dal lungomare di Catanzaro con la conduzione di Marco Liorni. L'iniziativa rientra nella convenzione siglata da Rai Com con la Regione Calabria e la Calabria Film Commi

