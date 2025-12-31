L' anno che verrà 2026 stasera in tv con Marco Liorni | scaletta ospiti e anticipazioni

Stasera su Rai 1, alle 21, torna il tradizionale appuntamento di fine anno condotto da Marco Liorni. La trasmissione accompagna gli italiani nel passaggio al 2026 con una scaletta ricca di ospiti e momenti di intrattenimento. Un momento di condivisione e tradizione che, anche quest’anno, accompagna il pubblico verso il nuovo anno con sobrietà e familiarità.

