L’Anno che Verrà 2026 | gli ospiti di Marco Liorni e la scaletta del Capodanno di Rai 1

L’Anno che Verrà 2026, il tradizionale appuntamento di Rai 1 per il Capodanno, sarà condotto da Marco Liorni. La serata comprenderà musica dal vivo, interventi di ospiti speciali e momenti di intrattenimento. La scaletta prevede una selezione di artisti e personalità che contribuiranno a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo sobrio e coinvolgente, offrendo agli spettatori un’occasione di ascolto e condivisione.

Marco Liorni conduce il grande show di Rai 1 tra musica dal vivo, ospiti d'eccezione e bellezze calabresi. Oltre quattro ore di spettacolo per accompagnare il pubblico verso il 2026. Sarà il lungomare di Catanzaro la scenografia naturale del Capodanno di Rai 1. Per il terzo anno consecutivo, la Calabria si conferma protagonista assoluta della notte di San Silvestro, ospitando L'Anno che Verrà. Una serata evento che, a partire dalle 21:00 (subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica), accompagnerà gli italiani verso il 2026. La Squadra: Liorni al timone, Zilli "guida" d'eccezione Per il secondo anno consecutivo, la conduzione è affidata a Marco Liorni, volto simbolo della rete, che coordinerà oltre quattro ore di musica, comicità e spettacolo.

