L’Anno che Verrà 2026 è in diretta o registrato a che ora finisce su Rai 1 | scaletta cantanti della lista

L’Anno che Verrà 2026 è uno degli eventi televisivi di fine anno trasmessi su Rai 1, con una scaletta ricca di ospiti e cantanti. La diretta o registrata si conclude generalmente intorno alle ore 2:00. Tra gli artisti presenti figurano Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Patty Pravo, Rocco Hunt, Los Plaggers Band, Nina Zilli e molti altri. Per dettagli su orari e scaletta, è consigliabile consultare le informazioni ufficiali della programmazione

L'Anno che Verrà 2026 orario, scaletta cantanti della lista. Gli ospiti cantanti di L'Anno che Verrà 2026 sono Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino e altri ancora. La big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Ma L'Anno che Verrà 2026 è in diretta o registrato su Rai 1? Ecco a che ora finisce L'Anno che Verrà.

