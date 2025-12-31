L’Anno che verrà 2025 con Marco Liorni su Rai1 | ospiti cantanti e anticipazioni

Rai1 presenta “L’Anno che verrà 2025”, il tradizionale appuntamento televisivo con Marco Liorni che anticipa il nuovo anno. La serata, ricca di ospiti e musica, offre uno sguardo sulle tendenze e gli eventi imminenti. Un’occasione per salutare il 2024 e accogliere il 2025 in modo sobrio e condiviso, con un programma che unisce intrattenimento e riflessione.

Rai1 è pronta a celebrare il Capodanno con il consueto appuntamento de “ L’Anno che verrà 2025 “, il programma – evento condotto da Marco Liorni. Quest’anno cambio di location e un cast di cantanti ed ospiti variegato. L’Anno che verrà 2025, dove sarà e seguire la diretta. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, giorno di San Silvestro appuntamento con “ L’anno che verrà 2025 “, lo spettacolo di Capodanno condotto da Marco Liorni su Rai1. Il conduttore, alla sua seconda conduzione, è pronto ad accompagnare milioni di telespettatori nel passaggio dal 2025 al nuovo anno: il 2026. A fare da cornice al Capodanno di Rai1 la splendida Calabria con tutte le bellezze naturalistiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

