L' anno che se ne va in dodici foto e articoli da Piacenza e provincia

Un riepilogo dell’anno che si chiude attraverso dodici foto e articoli provenienti da Piacenza e provincia. In questa selezione, ripercorriamo i momenti più significativi degli ultimi dodici mesi, offrendo uno sguardo fedele agli eventi e alle storie che hanno coinvolto la nostra comunità. Un modo per riflettere sul passato e guardare avanti, con sobrietà e chiarezza, al contributo del nostro quotidiano nel raccontare la provincia.

