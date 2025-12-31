L' anno che se ne va in dodici foto e articoli da Piacenza e provincia
Un riepilogo dell’anno che si chiude attraverso dodici foto e articoli provenienti da Piacenza e provincia. In questa selezione, ripercorriamo i momenti più significativi degli ultimi dodici mesi, offrendo uno sguardo fedele agli eventi e alle storie che hanno coinvolto la nostra comunità. Un modo per riflettere sul passato e guardare avanti, con sobrietà e chiarezza, al contributo del nostro quotidiano nel raccontare la provincia.
. Salutiamo il 2025 con alcune immagini e interviste pubblicate nel corso degli ultimi dodici mesi sul nostro quotidiano, in aggiunta a un recap di alcune delle storie che più avete amato, sempre in arrivo dal nostro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L’ex dell’Inter, la vittima del dovere, il cuore nuovo per un bambino, la 17enne in officina: un 2025 di storie; Le foto dell'anno: un ritratto agnostico del 2025 in 40 immagini; Cosa è successo in politica nel 2025? Il racconto in 12 foto: da Cecilia Sala libera, alla sfida dei referendum; “San Donato in un anno” per il 2026. La città raccontata in 12 scatti. Foto di scorci e luoghi del cuore.
Il sta per chiudersi lasciando dietro di sé dodici mesi di musica vissuti insieme. Come ogni anno ripercorriamo alcuni momenti significativi della nostra attività, uno per mese (con qualcosa che resta inevitabilmente fuori). Si apre con il - facebook.com facebook
2025: le ferite e le attese Lo speciale di fine anno, dodici mesi raccontati da @evacrosetta #sullaviadamasco domenica 28 dicembre ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay @vitosidoti @UCSCEI x.com
