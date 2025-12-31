Lampedusa 265 migranti sbarcati in poche ore

Nelle ultime ore, Lampedusa ha accolto 265 migranti provenienti da diversi paesi, tra cui Eritrea, Malesia, Sudan, Egitto e Bangladesh. I gruppi, composti da un minimo di 8 fino a 56 persone, sono stati soccorsi nel rispetto delle procedure di emergenza. L’isola continua a essere un punto di approdo frequente per chi cerca di raggiungere l’Europa attraversando il Mediterraneo.

I gruppi, composti da un minino di 8 a 56 persone, sono risultati composti da eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi.

