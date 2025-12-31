L’ambulatorio si allarga a Taviano

A partire da gennaio, l’ambulatorio del dottor Paolo Bartolini si amplia anche al presidio di Treppio, rafforzando l’offerta di servizi sanitari nel territorio di Sambuca Pistoiese. Già medico di medicina generale in Pistoia e Sambuca Pistoiese, il dottor Bartolini continua a garantire assistenza di qualità, ampliando la sua presenza e facilitando l’accesso alle cure per la comunità locale.

Con l’arrivo del nuovo anno, si rafforza un servizio fondamentale per il territorio di Sambuca Pistoiese: da gennaio il dottor Paolo Bartolini, già medico di medicina generale nell’ambito di Pistoia e Sambuca Pistoiese, e che dalla scorsa estate svolge il proprio servizio a Taviano, amplierà il proprio raggio d’azione con l’ambulatorio anche al presidio di Treppio. Sarà a cadenza quindicinale, il mercoledì mattina dalle ore 8 alle 12, e il primo giorno utile sarà subito dopo l’Epifania. L’accesso al servizio sarà su appuntamento, da prenotare al numero 342.1476594. Una novità non da poco per un territorio storicamente disagiato come quello di Sambuca Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

