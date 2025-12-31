L’alluvione del 2024 e la task-force | Idee e volontari per la prevenzione

Dopo l’alluvione del maggio 2024, la Martesana si impegna nella prevenzione grazie alla collaborazione con Fondazione Cariplo e il Politecnico di Milano. Il progetto Drop mira a rafforzare la resilienza del territorio, coinvolgendo volontari e idee per mitigare i rischi di future calamità. La task-force rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace delle emergenze e una maggiore tutela della comunità locale.

La ferita dall’alluvione del maggio 2024 e il progetto di prevenzione di altri disastri con Fondazione Cariplo e il Politecnico di Milano: la Martesana arruola volontari per Drop, il piano di resilienza condotto dall’ateneo in caso di calamità in questo scorcio di Lombardia. Appello di Masate alla cittadinanza: "Cerchiamo partecipanti". Nel cuore di tutti è rimasto il ricordo di quei giorni, i danni e la paura. Ma anche la consapevolezza del rischio, una nuova mappa del territorio e ora il piano dedicato a quel "che si può fare". In campo gli amministratori comunali e il team di ricerca che raggruppa anche Poliedra, Eurac e UniPotsdam e ha ideato il programma su misura dei quattro centri che pagarono al disastro il tributo maggiore, tra cui Gessate, Bellinzago Lombardo e Cambiago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

