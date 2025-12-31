L' allarme inascoltato di Ratzinger sull' Islam

Tre anni fa, Benedetto XVI lasciava il suo incarico, segnando un passaggio importante nella storia della Chiesa. Tra i vari interventi, il suo allarme riguardo all'Islam, spesso sottovalutato, emerge come un messaggio di attenzione e riflessione. In questo testo si analizza il contesto e il significato di quelle parole, evidenziando l’attualità di un discorso che invita alla comprensione e al dialogo.

Tre anni fa Benedetto XVI concludeva il suo pellegrinaggio terreno. Un Papa entrato nella Storia per un gesto, quello della rinuncia nel 2013, ma anche per diversi discorsi memorabili. Tra di essi c'è senz'altro la lectio magistralis di Ratisbona nel 2006. Un testo teologico dedicato ai mali dell'Europa che, in un solo ma significativo passaggio, inchiodava l'islam ad un dato di fatto: il suo problema con la violenza. Ratzinger lo attribuiva alla separazione tra fede e ragione che nel cristianesimo, invece, non c'è. La famosa citazione dell'imperatore bizantino Manuele II Paleologo secondo cui Maometto aveva "portato di nuovo

