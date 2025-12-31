Lagarde fa gli auguri a Bulgaria nell' Euro | brinderò con vino bulgaro

Il 31 dicembre 2005, Christine Lagarde ha rivolto gli auguri alla Bulgaria per l’ingresso nell’Eurozona, sottolineando l’importanza di questo traguardo. La presidente del FMI ha espresso gratitudine alla Banca nazionale bulgara per il contributo nel processo di adesione, evidenziando il passo storico per il paese e per l’Unione europea. Un momento di riconoscimento e di prospettiva futura per la collaborazione tra le nazioni membri.

Roma, 31 dic. (askanews) - "Mentre entriamo nel 2006 accogliamo orgogliosamente la Bulgaria nella famiglia dell'euro! I nostri sinceri ringraziamenti alla Banca nazionale bulgara per il lavoro e l'impegno profusi nella preparazione per l'adozione dell'euro. Auguro a tutti un nuovo anno felice e di successi!". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde su X, dove rilancia un video messaggio di auguri in occasione dell'ingresso il primo gennaio 2026 della Bulgaria nella valuta condivisa. "Brinderò con un buon vino bulgaro", aggiunge Lagarde.

