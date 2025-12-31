I consiglieri di minoranza Chiara Magnani e Andrea Palermo di ’Coraggio Savignano Cambia’ evidenziano come, a Savignano, l’accessibilità rappresenti un diritto ancora da garantire pienamente. Mentre i comuni limitrofi adottano piani condivisi, la città si trova ferma, sollevando questioni sulla priorità di interventi per tutti i cittadini. Un tema che richiede attenzione e impegno per un miglioramento effettivo delle condizioni di accessibilità sul territorio.

A Savignano, i consiglieri comunali di minoranza Chiara Magnani e Andrea Palermo della lista 'Coraggio Savignano Cambia' sollevano il caso: "Città ferma, mentre i comuni vicini approvano piani all'unanimità. L'accessibilità è un diritto di tutti". Un grido d'allarme che è anche una denuncia politica quella che i due consiglieri portano al centro del dibattito cittadino sull'abbattimento delle barriere architettoniche, accusando la maggioranza di un preoccupante stallo su una questione che tocca la quotidianità di centinaia di residenti. Il dito è puntato, in particolare, sulla differenza di passo rispetto alle realtà limitrofe e aggiungono: "Mentre comuni come San Mauro Pascoli varano piani votati all'unanimità dal consiglio comunale, a Savignano nulla si muove.

L'affondo della minoranza: "Accessibilità diritto di tutti"

