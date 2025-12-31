Ladri al cimitero smontati pluviali di rame

Nella notte, il cimitero di Argenta è stato oggetto di un furto di elementi in rame, in particolare i pluviali. Un episodio che evidenzia come anche luoghi di rispetto e memoria possano essere vittima di atti illeciti. La scena sottolinea la crescente preoccupazione per il patrimonio pubblico e privato, richiedendo attenzione e interventi per prevenire simili incidenti in futuro.

Le mire dei ladri non risparmiano nemmeno il riposo dei defunti. L’altra notte, nel mirino dei ‘soliti ignoti’ è finito il cimitero di Argenta. Obiettivo del raid, pluviali e grondaie di rame, un metallo sempre molto ambito, soprattutto da chi punta a immetterlo nel mercato nero. E in questo senso, un cimitero di paese può risultare un obiettivo decisamente ‘appetibile’. Secondo quanto ricostruito finora, i ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì. Dopo aver forzato il cancello carraio, hanno razziato diciassette cappellette. Nell’arco della notte, da ognuna di esse hanno smontato grondaie, pluviali ed elementi in rame. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri al cimitero, smontati pluviali di rame Leggi anche: Ladri di rame di notte al cimitero, tegole spaccate e danni ingenti: “Una devastazione, siamo sgomenti” Leggi anche: Ladri di rame nel cimitero. Spogliate venti cappelle Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ladri al cimitero, smontati pluviali di rame. Ladri al cimitero di Magenta: spariti i pluviali esterni - Ancora un furto al cimitero di Magenta, questa volta a ridosso delle festività natalizie, un paio di notti prima di Natale, quando ignoti hanno preso di mira i pluviali esterni dell’area cimiteriale. ticinonotizie.it

Razzia a Sant’Agata sul Santerno: rubati pluviali in rame del cimitero - Agata sul Santerno, che dopo essere stato devastato dall’alluvione nel maggio di due anni fa ora deve fare i conti con i ... corriereromagna.it

Ladri di rame nel cimitero. Spogliate venti cappelle - Il furto è stato scoperto venerdì, messo a segno nella nottata precedente al camposanto di ... ilgiorno.it

#ladri nel #cimitero durante le feste. Allarme e sdegno: «Rubato l'affetto» x.com

Ladri senza scrupoli: compiono furti nel cimitero https://ebx.sh/PtSjLD - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.