L’addio di Gasperini i trionfi di Goggia re Tadej il ritorno di basket e volley | un anno di sport

Il 2025 nello sport bergamasco ha segnato un anno di cambiamenti e conferme, con l’addio di Gasperini, i successi di Goggia e Tadej, e il ritorno di basket e volley. Tra ritorni di prestigio e nuove sfide, l’atletica giovanile e le discipline invernali si sono distinte, contribuendo a un panorama sportivo ricco di momenti significativi e di crescita costante per il territorio.

Il 2025 dello sport bergamasco è fatto di ritorni, di novità, ma anche di conferme e consacrazioni. Come quelle dell'atletica orobica che a livello giovanile brilla come non mai, ma anche delle regine dell'inverno Sofia Goggia e Michela Moioli. C'è però spazio anche per i rientri, nel nuovo teatro della ChorusLife Arena, che dopo due anni riaccoglie in città il Volley Bergamo 1991 e il Challenger Faip-Perrel. E poi le conferme, come Tadej Pogacar al giro di Lombardia. In tutto questo, gli alti e bassi dell'Atalanta, che chiude un 2025 particolare: un cambio di allenatore, avvicendamenti sul mercato, telenovele che fanno rumore.

