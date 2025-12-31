L’addio a Harvard del classicista Hankins e l’esclusione stolta della storia dell’occidente

L’addio di James Hankins a Harvard e il suo trasferimento in un istituto in Florida rappresentano un segnale importante. Questa scelta, spesso interpretata come un segno di cambiamento nel mondo accademico, solleva riflessioni sulla valorizzazione della storia dell’Occidente e sulla sua presenza nei contesti universitari. Un’occasione per riflettere sulla centralità di questi studi e sulle conseguenze di una loro eventuale esclusione.

