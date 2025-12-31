L' addio a Davide Tizzano | basilica gremita per l' ultimo saluto al campione olimpico

Oggi a Napoli, nella Basilica di Capodimonte, si è tenuto l'ultimo saluto a Davide Tizzano, campione olimpico e figura di rilievo nel canottaggio e nello sport italiano. Presente una numerosa partecipazione per ricordare la sua vita e il suo contributo allo sport, nel rispetto della sua memoria.

Oggi pomeriggio a Napoli, presso una gremita Basilica di Capodimonte, il canottaggio e lo sport italiano hanno dato l'ultimo saluto a Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. A testimoniare la vicinanza alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'addio a Davide Tizzano: basilica gremita per l'ultimo saluto al campione olimpico Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico napoletano Davide Tizzano Leggi anche: Basilica gremita per i funerali di Davide Tizzano: aveva 57 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio a Davide Tizzano, due volte oro olimpico nel canottaggio. Buonfiglio: Mondo sport perde un grande campione; L'addio a Davide Tizzano: basilica gremita per l'ultimo saluto al campione olimpico; Davide Tizzano, addio al presidente della Federcanottaggio e doppio campione olimpico. Chi era; Davide Tizzano morto a 57 anni, addio al presidente di Federcanottaggio: fu due volte oro alle Olimpiadi. Remi in alto per l'addio a Davide Tizzano - Napoli si è stretta in un vivido omaggio a Davide Tizzano, campione olimpico e presidente della Federazione Italiana Canottaggio, scomparso a 57 anni. ilroma.net

L’addio a Davide Tizzano, l’omaggio del mondo dello sport alla pluricampione olimpico - Sportivi, istituzioni, tanti napoletani nella Basilica di Capodimonte per l’ultimo saluto a Davide Tizzano, morto ieri all’età di 57 anni. videonola.tv

Basilica gremita per i funerali di Davide Tizzano: aveva 57 anni - Napoli si è stretta nel dolore per l' ultimo saluto a Davide Tizzano , il leggendario canottiere partenopeo scomparso ieri a soli 57 anni. sportface.it

San Marino, sport in lutto: addio a Davide Tizzano, il campione che si sentiva "a casa" sul Titano - facebook.com facebook

Addio a Davide Tizzano: due volte campione olimpico e grande dirigente sportivo. Il suo “amore” per Genova x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.