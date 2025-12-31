La voce di Cupido vince la serata Mamma ho perso l' aereo sbanca

Nella serata televisiva del martedì, Rai1 si distingue con “Purché finisca bene – La voce di Cupido”, che conquista la vittoria degli ascolti. Al contrario, “Mamma, ho perso l’aereo” ottiene risultati significativi, confermando l’interesse del pubblico per entrambe le produzioni. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori e l’andamento delle programmazioni serali.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Purché finisca bene – La voce di Cupido vincere la serata con 2.671.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha invece appassionato 1.823.000 spettatori con uno share del 13.2%.Su Italia1 Mamma, ho perso l'aereo ottiene la cifra boom di 2.256.000 spettatori pari al 13.0%, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2 La casa dei fantasmi sigla 709.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Un anno difficile totalizza 391.000 individui all'ascolto (2.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (548.000 – 2.8%), Zona Bianca con Giuseppe Brindisi raggiunge 1.

