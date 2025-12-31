La Valtellina di Yuval Avital | Ascolto i monti e gli abitanti Ecco il mio affresco sonoro

La Valtellina di Yuval Avital offre un affresco sonoro che invita all’ascolto della natura e delle sue voci. Attraverso un’esperienza meditativa, si può riscoprire il dialogo tra monti e abitanti, spesso nascosto nella frenesia quotidiana. Un invito a dedicare del tempo per ascoltare e apprezzare i suoni autentici di un paesaggio che parla, ma che richiede attenzione per essere ascoltato.

Le montagne parlano, ma la frenesia della quotidianità spesso le lascia inascoltate. Chiudendo gli occhi e prendendosi del tempo per se stessi è possibile udire un'intera sinfonia di suoni prodotti dalla natura. Yuval Avital si è recato in Valtellina - uno dei territori protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 - per esplorare il rapporto tra comunità e territorio attraverso il suono; qui l'artista ha registrato i belati delle pecore al pascolo, la quotidianità proveniente dalle baite disseminate sulle alture e le lingue segrete tramandate di generazione in generazione.

Una delle opere d'arte più affascinanti in circolazione è fatta registrando i suoni della montagna - L'artista Yuval Avital attraversa la Valtellina con microfoni e registratori, trasformando voci e suoni del territorio in tre sculture sonore per Milano Cortina 2026. domusweb.it

Yuval Avital: MOUNTAIN ECHOES - In viaggio con Yuval Avital alla scoperta di voci e suoni della Valtellina per Milano Cortina 2026. villegiardini.it

MOUNTAIN ECHOES - Le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore" dell'artista multidisciplinare Yuval Avital. - facebook.com facebook

