La Valle dei Templi dove la luce antica guida la sostenibilità del futuro

La Valle dei Templi, sito di grande valore storico e culturale, si distingue per il suo impegno nella conservazione e nella sostenibilità. In questa intervista, Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico, approfondisce le strategie adottate per preservare il patrimonio e promuovere un futuro più sostenibile, garantendo allo stesso tempo la fruibilità di questo importante luogo.

Intervista a Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. A cura di Annateresa Rondinella, Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili – Università di Pisa. “ La nostra sfida più grande è coniugare tutela e innovazione, mantenendo intatta l’identità visiva di uno dei paesaggi culturali più riconoscibili al mondo ”. Così il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, sintetizza l’essenza della transizione energetica nella Valle dei Templi. Un laboratorio di soluzioni non invasive, dove ogni intervento deve rispettare un principio semplice e radicale: non alterare la percezione millenaria del sito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: La Valle dei Templi fra le tappe del Giro di Sicilia 2026

Leggi anche: Nella Valle dei Templi l’accensione del tripode della fratellanza: l’Ofs in marcia per la pace

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Egitto, missione italiana scopre un antico tempio solare del faraone Niuserra di 4500 anni fa; Egitto, scoperto il tempio solare perduto del faraone Nyuserra: decisiva una missione italiana.

Dagli scavi nella Valle dei Templi di Agrigento emerge un ricco tesoro di statuette, busti in terracotta e ossa - Nell’antica Akragas riemergono affascinanti tesori che ci raccontano di un’epoca a noi lontanissima, in parte avvolta nel mistero. greenme.it

Archeologia: Valle Templi, visite guidate ai nuovi scavi - Era il 2017 e in tutto il mondo rimbalzava la notizia che nel parco archeologico di Agrigento era stato individuato un grande teatro rivolto verso la collina dei templi e il mare. ansa.it

Valle dei Templi: torna indietro nel tempo per ammirarla nel suo splendore - Parchi archeologici, resti antichi e monumenti secolari sono da sempre in cima alle travel wish list dei viaggiatori, e i motivi sono piuttosto intuibili. siviaggia.it

Valle dei Templi, Agrigento (AG). Il Tempio della Concordia illuminato nella notte racconta secoli di storia, equilibrio e identità. Un luogo che continua a parlare, anche nel silenzio, attraverso la pietra e la luce. SiciliaFanpage© #SFP #BorghiSiciliani #sicilia - facebook.com facebook