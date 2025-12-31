La UE difende la libertà di espressione… in Iran

La Commissione Europea ha espresso preoccupazione per l’uso della detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane come strumento di repressione delle critiche. In un comunicato, l’UE sottolinea come tali pratiche violino gli obblighi dell’Iran previsti dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, ribadendo il suo impegno a difendere la libertà di espressione e i diritti fondamentali nel rispetto delle norme internazionali.

“L’Unione Europea esprime seria preoccupazione per il ricorso diffuso alla detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane per reprimere le voci critiche all’interno del Paese, in violazione degli obblighi dell’Iran ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici”. È quanto rende noto l’Alto Rappresentante a nome dell’Ue sull’arresto e la detenzione dei difensori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

