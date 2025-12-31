La tragedia ha colpito una concorrente di Amici muore il marito a 40 anni | arriva la sua reazione sui social

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ha condiviso sui social la drammatica perdita del marito, Salvatore Raciti, scomparso all’età di 40 anni. Un evento improvviso che ha profondamente colpito lei e la sua famiglia, ricordando come la vita possa cambiare in un istante. La sua reazione pubblica testimonia il dolore e la forza nel condividere un momento così difficile.

La vita può cambiare in un attimo, stravolgendo tutto ciò che sembra stabile e sicuro. È quanto è accaduto a Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, che ha affrontato la perdita improvvisa del marito, Salvatore Raciti. L’imprenditore 41enne è morto all’inizio di dicembre nella sua abitazione di Catania, colpito da un malore mentre era circondato da amici intenti a decorare la casa in vista del Natale. Con Susy aveva costruito una famiglia solida e felice, insieme alle tre figlie Cristiana, Giordana e Costanza, che ora si trovano ad affrontare un dolore immenso. Amici, Susy Fuccillo perde il marito: un dolore devastante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

