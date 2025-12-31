La tassa di soggiorno ci sarà | L’accoglienza turistica è un compito del Comune

La tassa di soggiorno rappresenta un contributo per sostenere i servizi offerti ai turisti. A Abetone Cutigliano, l’accoglienza è una responsabilità del Comune, che gestisce le risorse per migliorare l’offerta turistica. Il sindaco Gabriele Bacci spiega la situazione e le modalità di applicazione della tassa, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra qualità dei servizi e sostenibilità economica.

Tassa di soggiorno ad Abetone Cutigliano: a fare il punto con La Nazione è il sindaco del Comune di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci. Sindaco una risposta secca: tassa di soggiorno sì o no? "Sì. Abbiamo intenzione di introdurla e posso già dire che lo faremo". Perché farlo? "Perché abbiamo una conoscenza approfondita delle dinamiche del territorio e riteniamo che il bilancio dell’Ente sia, seppur ben coordinato, abbia bisogno di uno ‘sprint’ nei servizi al turista. Il Comune di Abetone Cutigliano si trova a gestire 74 chilometri quadrati, tutti a vocazione turistica e le spese per i servizi legati all’accoglienza non possono continuare a gravare su 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

