La storia del giovane che non ha soldi per comprare il trapano e il gesto inaspettato del negoziante che oggi va in pensione

Il 31 dicembre segna per la Ferramenta Redaelli di Vimercate un momento speciale: l’ultima giornata di attività prima della pensione dei fratelli Pierfranco e Ermanno. Ricordiamo la storia di un giovane che, senza soldi per un trapano, ricevette un gesto inaspettato dal negoziante, simbolo di generosità e vicinanza. Un addio e un nuovo inizio, segnati dalla tradizione di un’attività di famiglia che ha fatto parte della comunità.

Oggi, mercoledì 31 dicembre, è un giorno importante per la Ferramenta Redaelli di Vimercate. L'ultima saracinesca alzata (e abbassata) e poi l'inizio di una nuova meritata vita da pensionati per i fratelli Pierfranco (80 anni tra pochi giorni) ed Ermanno (67 anni). E mentre nella storica bottega.

