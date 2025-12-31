La stagione podistica si apre con la Cronocaserana

La stagione podistica 2025 si apre con la Cronocaserana, una gara a cronometro individuale di 5,5 km che si svolge a Quarrata il 3 gennaio. Questo evento rappresenta un momento di riferimento per gli appassionati locali, offrendo un’occasione di confronto e di inizio anno dedicato alla corsa. La manifestazione, tradizionale e ben radicata nel calendario invernale, invita atleti di ogni livello a partecipare in un’atmosfera di rispetto e partecipazione.

Quarrata (Pistoia), 31 dicembre 2025 – Come da tradizione, l'anno podistico si apre con uno degli appuntamenti più attesi e identitari del calendario invernale: la Cronocaserana, gara a cronometro individuale sulla distanza di 5,5 chilometri, capace ogni anno di richiamare atleti motivati e appassionati, in programma sabato 3 gennaio. Ritrovo alle 13 in piazza Serafina Nesti, prima partenza alle 14. Lo scorso anno furono circa 200 i podisti al via, a conferma del fascino di una prova che unisce competizione, concentrazione e contatto diretto con la natura. Siamo nel Comune di Quarrata, in località Le Caserane, territorio di confine tra le province di Prato e Pistoia, dove la corsa diventa dialogo silenzioso con il paesaggio.

