La SS Lazio illumina la città | il messaggio di auguri sui led urbani di Roma
Fino al 2 gennaio 2026, i principali led urbani di Roma trasmetteranno un messaggio di auguri della SS Lazio. L'iniziativa intende condividere con i tifosi e la città un pensiero di buon inizio anno, creando un momento di vicinanza e partecipazione. Un modo semplice e diretto per rafforzare il legame tra la squadra e la comunità romana durante le festività.
Fino a venerdì 2 gennaio 2026 sui principali Led urbani di Roma apparirà un messaggio di auguri della SS Lazio per augurare un buon inizio di 2026 a tutti i tifosi biancocelesti e alla città. Immagini e parole proiettate nei punti più visibili della città dunque per rafforzare il legame fra la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
