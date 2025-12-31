La SS Lazio illumina la città | il messaggio di auguri sui led urbani di Roma

Fino al 2 gennaio 2026, i principali led urbani di Roma trasmetteranno un messaggio di auguri della SS Lazio. L'iniziativa intende condividere con i tifosi e la città un pensiero di buon inizio anno, creando un momento di vicinanza e partecipazione. Un modo semplice e diretto per rafforzare il legame tra la squadra e la comunità romana durante le festività.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.