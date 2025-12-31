La solitudine di Zelensky | Sono molto stanco Riposerò dopo la guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente condiviso i segnali di stanchezza legati alla lunga guerra in Ucraina. In un’intervista, ha ammesso di sentirsi molto stanco e ha annunciato che si riposerà una volta conclusa la guerra. Questa testimonianza riflette le difficoltà di un leader sotto pressione costante, evidenziando il peso delle responsabilità e la fatica accumulata nel lungo conflitto.

Roma, 31 dicembre 2025 – La guerra in Ucraina sta prendendo per stanchezza tutti, per primo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma i leader europei continuano a riunirsi per fornire al Paese invaso la maggiore assistenza possibile, con il prossimo incontro dei Volenterosi che potrebbe tenersi il 6 gennaio. Mosca, di contro, gonfia il petto, minacciando di far saltare i negoziati. Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo" e Zelensky sorride Europa compatta. Ieri si è tenuta l’ennesima riunione dei leader europei, più il Canada, alla quale ha partecipato anche la premier italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La solitudine di Zelensky: “Sono molto stanco. Riposerò dopo la guerra” Leggi anche: Zelensky: “Sono stanco, dopo la guerra pronto a ritirarmi dalla politica” Leggi anche: Flavio Cobolli: “Non sono al 100%, ero molto stanco dopo il torneo di Almaty” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La solitudine di Zelensky: “Sono molto stanco. Riposerò dopo la guerra”. La solitudine di Zelensky: “Sono molto stanco. Riposerò dopo la guerra” - Il presidente ucraino ammette le difficoltà e si dice pronto a incontrare Putin. quotidiano.net

Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio - Prima un lungo colloquio tra il presidente Usa e Putin, definito produttivo da entrambi i lati. ilsole24ore.com

Ucraina, Trump: “Molto vicini ad accordo”. Zelensky: “Intesa al 90%” – La diretta - Il nostro atteggiamento nei confronti del Donbass è "molto chiaro", ha sottolineato Zelensky, l'Ucraina ha "una posizione diversa dalla Russia", ha spiegato. msn.com

#Trump vede #Zelensky a #MaraLago: "#Putin fa sul serio sulla pace". Da Mosca: "Telefonata organizzata dagli Usa". Il tam tam sul "doppio tavolo" facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.