La Sir doma Civitanova e vola alla Final four

La Sir Safety Susa Perugia ha conquistato la qualificazione alle Final Four di volley, superando Civitanova con il punteggio di 3-1. La squadra ha mostrato solidità e determinazione lungo tutta la gara, grazie alle prestazioni di Tara, Plotnytskyi e Semeniuk. Questo risultato permette ai biancorossi di accedere alle fasi finali della competizione nazionale, confermando il loro ruolo tra le migliori forze del campionato italiano.

SIR SUSA SCAI 3 CUCINE LUBE CIVITANOVA 1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-16) Ben Tara 18, Plotnytskyi 15, Semeniuk 14, Loser 9, Solé 8, Giannelli 1, Colaci (L1), Russo, Ishikawa, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti.. CIVITANOVA MARCHE: Nikolov 16, Bottolo 14, Loeppky 12, Gargiulo 9, D'Heer 6, Boninfante 2, Balaso (L1), Hossein Khanzadeh 3, Kukartsev 1, Duflos-Rossi, Orduna, Bisotto (L2). N.E. – Podrascanin, Tenorio. All. Giampaolo Medei.. Arbitri: Marco Zavater (RM) e Massimiliano Giardini (VR). SIR (b.s. 11, v. 6, muri 7, errori 6). LUBE (b.s. 19, v.

Perugia vola in Final Four: la Sir Susa Scai doma la Lube 3-1 e conquista Bologna - La Sir Susa Scai Perugia centra l’obiettivo e conquista la Final Four di Coppa Italia superando la Cucine Lube Civitanova per 3- agenziastampaitalia.it

La Sir Susa Scai elimina 3-1 la Lube e vola alle Final four di Coppa Italia con Verona - 1 nei quarti di finale (in gara secca) di Coppa Italia e si regala le Final four del 7 e 8 febbraio a Bologna, dove incrocerà in semifinale la R ... corrieredellumbria.it

