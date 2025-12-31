La Sir doma Civitanova e vola alla Final four

Da lanazione.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sir Safety Susa Perugia ha conquistato la qualificazione alle Final Four di volley, superando Civitanova con il punteggio di 3-1. La squadra ha mostrato solidità e determinazione lungo tutta la gara, grazie alle prestazioni di Tara, Plotnytskyi e Semeniuk. Questo risultato permette ai biancorossi di accedere alle fasi finali della competizione nazionale, confermando il loro ruolo tra le migliori forze del campionato italiano.

SIR SUSA SCAI 3 CUCINE LUBE CIVITANOVA 1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-16) Ben Tara 18, Plotnytskyi 15, Semeniuk 14, Loser 9, Solé 8, Giannelli 1, Colaci (L1), Russo, Ishikawa, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti.. CIVITANOVA MARCHE: Nikolov 16, Bottolo 14, Loeppky 12, Gargiulo 9, D’Heer 6, Boninfante 2, Balaso (L1), Hossein Khanzadeh 3, Kukartsev 1, Duflos-Rossi, Orduna, Bisotto (L2). N.E. – Podrascanin, Tenorio. All. Giampaolo Medei.. Arbitri: Marco Zavater (RM) e Massimiliano Giardini (VR). SIR (b.s. 11, v. 6, muri 7, errori 6). LUBE (b.s. 19, v. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la sir doma civitanova e vola alla final four

© Lanazione.it - La Sir doma Civitanova e vola alla Final four

Leggi anche: Coppa Italia, la Sir mette la museruola alla Lube e si prende la Final Four

Leggi anche: Sir, la sfida “di sempre“. Arriva Civitanova

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Sir doma Civitanova e vola alla Final four.

sir doma civitanova volaLa Sir doma Civitanova e vola alla Final Four - 16) : Ben Tara 18, Plotnytskyi 15, Semeniuk 14, Loser ... msn.com

Perugia vola in Final Four: la Sir Susa Scai doma la Lube 3-1 e conquista Bologna - La Sir Susa Scai Perugia centra l’obiettivo e conquista la Final Four di Coppa Italia superando la Cucine Lube Civitanova per 3- agenziastampaitalia.it

sir doma civitanova volaLa Sir Susa Scai elimina 3-1 la Lube e vola alle Final four di Coppa Italia con Verona - 1 nei quarti di finale (in gara secca) di Coppa Italia e si regala le Final four del 7 e 8 febbraio a Bologna, dove incrocerà in semifinale la R ... corrieredellumbria.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.