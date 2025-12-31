La sfilza di 5 del mio prof di italiano mi ha aiutato a crescere Andrea Mggi | i voti negativi servono
Andrea Maggi, noto docente di italiano, condivide come le valutazioni negative, come la “sfilza di 5” ricevuta, abbiano contribuito alla sua crescita personale e professionale. In un’intervista a Gente, Maggi spiega quali figure e feedback hanno influenzato il suo percorso formativo, sottolineando l’importanza delle critiche costruttive nel processo di crescita e miglioramento continuo.
Andrea Maggi, intervistato da Gente, racconta quali figure hanno avuto un impatto sul suo percorso formativo. Tra i ricordi che affiorano, il pensiero va subito alla scuola primaria. La prima vera guida, dice, è stata la maestra delle elementari. A distanza di anni, le attribuisce il merito di avergli insegnato a scrivere, competenza che considera tuttora centrale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Maggi agli studenti: “Se hai preso un quattro non sei un quattro. I voti negativi servono a capire dove andare, non sono giudizi sulla persona”
Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"
Se avessi previsto la sfilza di post e commenti - alcuni legittimi, altri meno, altri ancora ai limiti del grottesco - successivi al post con cui ho semplicemente espresso soddisfazione per la sblocco del Ponte di Kamarina, forse avrei festeggiato in privato. Come all’ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.