La sfida della libertà ai dogmi del woke

La parola “libertà” chiude un anno complesso, segnato da dibattiti e tensioni sui valori fondamentali. Come osserva Paolo Giordano nell’editoriale del Corriere della Sera, il concetto di libertà può assumere significati diversi a seconda delle prospettive. Questa riflessione invita a un’analisi più approfondita, senza sensazionalismi, sulle sfide di oggi, tra il rispetto dei dogmi del “woke” e la tutela delle libertà individuali.

Sì, a pensarci bene la parola dell’anno che si chiude è proprio “libertà”. Ed ha ragione Paolo Giordano anche nello scrivere, come ha fatto ieri nell’editoriale del Corriere della sera, che, quando parliamo di libertà, non tutti diciamo necessariamente la stessa cosa. Per avvicinarci al suo significato più accettabile, e quindi anche per giustificare la nostra scelta, conviene però partire dalla definizione che del liberalismo, che è la tecnica politica per aumentare la libertà nel mondo, dette, ormai più di mezzo secolo fa, uno studioso italiano troppo presto dimenticato: Nicola Matteucci. A chi gli chiedeva di definire il liberalismo, egli rispondeva che era impossibile farlo perché esso vive nella storia ridefinendosi continua mente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

