La scossa globale di nome Trump | verso le democrazie dimissionate? Un trend mondiale

Da feedpress.me 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'onda globale di cambiamenti politici, con figure come Trump al centro, solleva interrogativi sulle future democrazie. Dalle dinamiche commerciali alle strategie militari, si assiste a un rafforzamento delle pressioni internazionali e a un progressivo spostamento degli equilibri. Questi trend, che coinvolgono vari continenti, pongono sfide e riflessioni sulla tenuta delle democrazie e sulla loro evoluzione nell’attuale scenario globale.

Dagli accordi commerciali, imposti al mondo come si impone la resa a un pugile sospinto all’angolo e tramortito, alle strategie militari, ovvero disimpegno dagli assetti difensivi europei, salvo pretendere dagli europei il 5% del Pil in armamenti da acquistare negli Usa; dal Medio Oriente all’Ucraina; dalle nuove forme di “controllo” del Sud America al braccio di ferro con la Cina, il secondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la scossa globale di nome trump verso le democrazie dimissionate un trend mondiale

© Feedpress.me - La scossa globale di nome Trump: verso le democrazie “dimissionate”? Un trend mondiale

Leggi anche: “La scossa globale“ secondo Trump

Leggi anche: Le zanzare sono arrivate anche in Islanda. L’esperto: “Segnale di un trend globale”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

scossa globale nome trumpLa scossa globale di Trump - Dal Medio Oriente all’Ucraina, l’avvio del secondo mandato di Donald Trump ridisegna gli equilibri internazionali. fortuneita.com

“La scossa globale“ secondo Trump - È da questo assunto che Maurizio Molinari, ex direttore di Stampa e Repubblica, massimo studioso ed ... quotidiano.net

La scossa globale e l'effetto Trump, il nuovo libro di Molinari - Può portare a un nuovo equilibrio globale sulle sfere di influenza rispetto a Mosca e Pechino; può innescare un ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.