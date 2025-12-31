La scossa globale di nome Trump | verso le democrazie dimissionate? Un trend mondiale

L'onda globale di cambiamenti politici, con figure come Trump al centro, solleva interrogativi sulle future democrazie. Dalle dinamiche commerciali alle strategie militari, si assiste a un rafforzamento delle pressioni internazionali e a un progressivo spostamento degli equilibri. Questi trend, che coinvolgono vari continenti, pongono sfide e riflessioni sulla tenuta delle democrazie e sulla loro evoluzione nell’attuale scenario globale.

Dagli accordi commerciali, imposti al mondo come si impone la resa a un pugile sospinto all'angolo e tramortito, alle strategie militari, ovvero disimpegno dagli assetti difensivi europei, salvo pretendere dagli europei il 5% del Pil in armamenti da acquistare negli Usa; dal Medio Oriente all'Ucraina; dalle nuove forme di "controllo" del Sud America al braccio di ferro con la Cina, il secondo.

