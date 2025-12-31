La scommessa di Sara Meloni | Il prezzo della libertà? 15 euro al giorno

Sara Meloni ha deciso di vivere un anno e mezzo in giro per il mondo con un budget di 15 euro al giorno. Dopo aver lasciato il suo lavoro di educatrice, si è adattata a nuovi stili di vita, affrontando sfide e timori lungo il percorso. La sua esperienza testimonia come, con semplicità e determinazione, sia possibile scoprire nuovi orizzonti mantenendo un budget limitato.

Como – Un anno e mezzo in giro per il mondo, con un budget di 15 euro al giorno. Abbandonando un posto di lavoro fisso come educatrice, adattandosi a stili di vita completamente diversi dal proprio, affrontando e superando i timori e le difficoltà che si sono man mano presentati. Ma anche costruendo un pezzo di vita umanamente prezioso. Sara Meloni, comasca di 31 anni, è rientrata a casa da pochi giorni, con un bagaglio di emozioni raccolte tra Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Cambogia, Laos, Cina, Corea, Giappone, Filippine, Vietnam, Sri Lanka e Australia. Come si fa a viaggiare con un budget così rigoroso e contenuto? "Serve un'organizzazione precisa.

