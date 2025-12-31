La Russia pubblica un video di un drone che sarebbe stato abbattuto nell' attacco alla residenza di Putin
La Russia ha diffuso un video che, secondo Mosca, mostra un drone abbattuto durante un attacco alla residenza di Putin a Valday, nella regione di Novgorod, avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre. Le autorità russe affermano di aver raccolto prove del presunto attacco ucraino, evidenziando l'evento come un episodio rilevante nel contesto delle tensioni tra i due paesi.
La Russia ha presentato quelle che ritiene essere le prove del presunto attacco dei droni ucraini contro la residenza del dittatore russo a Valday, nella regione nella regione di Novgorod, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Dopo tre giorni di accuse e smentite, l'esercito russo ha. 🔗 Leggi su Today.it
