La Russia pubblica un video di un drone che sarebbe stato abbattuto nell' attacco alla residenza di Putin

La Russia ha diffuso un video che, secondo Mosca, mostra un drone abbattuto durante un attacco alla residenza di Putin a Valday, nella regione di Novgorod, avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre. Le autorità russe affermano di aver raccolto prove del presunto attacco ucraino, evidenziando l'evento come un episodio rilevante nel contesto delle tensioni tra i due paesi.

la russia pubblica un video di un drone che sarebbe stato abbattuto nell attacco alla residenza di putin

© Today.it - La Russia pubblica un video di un drone che sarebbe stato "abbattuto nell'attacco alla residenza di Putin"

